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Зеленський: на "нормандській зустрічі" погодили обмін "всіх на всіх"

Зеленський: на "нормандській зустрічі" погодили обмін "всіх на всіх"

Київ • УНН

 • 17443 перегляди

ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримувани особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх". Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що "було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам МКЧХ до усіх утримуваних осіб".

Нагадаємо, почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки".

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