Зеленський: на "нормандській зустрічі" погодили обмін "всіх на всіх"
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримувани особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх". Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що "було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам МКЧХ до усіх утримуваних осіб".
Нагадаємо, почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки".