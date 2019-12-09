Зеленский: на "нормандской встречи" согласовали обмен "всех на всех"

"Страны-участницы воспринимают взаимном освобождению удерживаемых лиц к 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям МККК ко всем удерживаемых лиц".

Напомним, началась итоговая Прессконференция "нормандской четверки".