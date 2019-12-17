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Штаб ООС: бойовики біля лінії відведення розміщують "Гради"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення, зокрема реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення", - йдеться в повідомленні.

Так, у звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 16 грудня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на південний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", - наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, 16 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

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