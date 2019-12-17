ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. 16 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
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- неподалік Кримського — з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
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- поблизу Верхньоторецького — з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
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- поряд Шахти Бутівка — з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- в районі населеного пункту Павлопіль — з мінометів калібру 82 мм;
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- неподалік Широкиного — з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.
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Вчора, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат з нашого боку немає.
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