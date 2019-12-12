Рада змінила законодавство щодо отримання документів жителями з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №0933 передбачає особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або переселилися з такої зони у період проведення відповідної операції та/або здійснення зазначених заходів.
Так, відповідно до тексту законопроекту, оформлення документів для осіб, які проживають в зоні проведення АТО/ООС, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи чи її законного представника до уповноважених органів, що здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться антитерористична операція та/або здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Громадянам, які переселилися з зони АТО/ООС, оформлення документів здійснює центральний орган влади.
Нагадаємо, для отримання пільгового державного кредиту на житло звернулося вдвічі більше внутрішньо переміщених осіб, ніж учасників АТО/ООС, зокрема, від ВПО надійшло понад 6,6 тис. заяв.