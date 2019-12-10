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Державний кредит на житло: від переселенців надійшло вдвічі більше заявок, ніж від учасників АТО/ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Для отримання пільгового державного кредиту на житло звернулося вдвічі більше внутрішньо переміщених осіб, ніж учасників АТО/ООС, зокрема, від ВПО надійшло понад 6,6 тис. заяв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держмолодьжитло.

"Держмолодьжитло з 09:00 03 грудня до 18:00 05 грудня 2019 року організувало та здійснило прийом і реєстрацію заяв від громадян для участі в зазначеній програмі. Прийом заяв відбувався як на особистому прийомі в регіональних управліннях Фонду, так і шляхом подання електронною поштою та через спеціальну форму на інтернет-сайтах РУ Держмолодьжитла. За цей період у всіх регіонах України прийнято 10 181 заяву від громадян на участь у зазначеній програмі. З цього числа від учасників АТО/ООС – 3503 заяви, ВПО – 6678", – йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією фонду, громадян запрошуватимуть для подання передбаченого пакету документів, розгляду обраних громадянами об’єктів та підготовки пропозицій, які виноситимуться на розгляд комісії Міністерства розвитку громад і територій України. Після цього буде відбуватися укладання договору на надання кредиту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 27 листопада виділив 200 млн грн на програму "Житло на пільгових умовах", яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.

Після чого, 3 грудня стартував прийом заявок від переселенців та внутрішньо-переміщених осіб.

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