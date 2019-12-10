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Государственный кредит на жилье: от переселенцев поступило вдвое больше заявок, чем от участников АТО/ООС

Государственный кредит на жилье: от переселенцев поступило вдвое больше заявок, чем от участников АТО/ООС

Киев  •  УНН

 • 29061 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Для получения льготного государственного кредита на жилье обратилось вдвое больше внутренне перемещенных лиц, чем участников АТО/ООС, в частности, от ВПЛ поступило более 6,6 тыс. заявлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госмолодьжилье.

"Госмолодьжилье с 09:00 3 декабря до 18:00 5 декабря 2019 года организовало и провело прием и регистрацию заявлений от граждан для участия в указанной программе. Прием заявлений происходил как на личном приеме в региональных управлениях Фонда, так и путем предоставления по электронной почте и через специальную форму на интернет-сайтах РУ Госмолодьжилья. За этот период во всех регионах Украины принято 10 181 заявление от граждан на участие в указанной программе. Из этого числа от участников АТО/ООС - 3503 заявления, ВПО - 6678", - говорится в сообщении.

Так, по информации фонда, граждан будут приглашать для представления предусмотренного пакета документов, рассмотрения избираемых гражданами объектов и подготовки предложений, которые будут выноситься на рассмотрение комиссии Министерства развития общин и территорий Украины. После этого будет происходить заключение договора на предоставление кредита.

Напомним, Кабинет Министров Украине 27 ноября выделил 200 млн грн на программу "Жилье на льготных условиях", которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участинкив АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

После чего, 3 декабря стартовал прием заявок от переселенцев и внутренне перемещенных лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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