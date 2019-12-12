Рада изменила законодательство по получению документов жителями Донбасса

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 36282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101223 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134738 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139506 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135171 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 167990 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115221 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113481 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110185 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132446 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Соответствующее решение поддержали 348 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №0933 предусматривает особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны в период проведения соответствующей операции и/или осуществления указанных мероприятий.

Так, согласно тексту законопроекта, оформление документов для лиц, проживающих в зоне проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится антитеррористическая операция и/или осуществляются меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС, оформление документов осуществляет центральный орган власти.

Напомним, для получения льготного государственного кредита на жилье обратилось вдвое больше внутренне перемещенных лиц, чем участников АТО/ООС, в частности, от ВПЛ поступило более 6,6 тыс. заявлений.

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