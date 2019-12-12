Рада изменила законодательство по получению документов жителями Донбасса

Проект закона №0933 предусматривает особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны в период проведения соответствующей операции и/или осуществления указанных мероприятий.

Так, согласно тексту законопроекта, оформление документов для лиц, проживающих в зоне проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится антитеррористическая операция и/или осуществляются меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС, оформление документов осуществляет центральный орган власти.

Напомним, для получения льготного государственного кредита на жилье обратилось вдвое больше внутренне перемещенных лиц, чем участников АТО/ООС, в частности, от ВПЛ поступило более 6,6 тыс. заявлений.