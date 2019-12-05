Омбудсмен констатувала, що переселенці досі не забезпечені житлом

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Питання забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб залишається невирішеним. Про це у своєму Telegram-каналі написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Взяла участь у засіданні комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин. Заслухавши інформацію, хочу зазначити, що невирішеним залишається питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Більше того, наразі, обліку таких осіб немає", - написала Денісова.

Вона додала, що для вирішення цього питання потрібно внести зміни до Житлового кодексу, який був ухвалений ще за часів Радянського Союзу. У ньому зазначений механізм здійснення такого обліку.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України виділив 200 млн грн на програму “житло на пільгових умовах”, яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. За день по іпотеку звернулися 3,5 тис. осіб.

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