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Міністр про іпотеку для ветеранів: за день звернулось 3,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лише за день 3 500 ветеранів звернулися з заявою до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву із заявами про отримання іпотеки в рамках прийнятої урядом програми кредитування ветеранів. Про це повідомила на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН.

“Ви знаєте, що на минулому тижні ми прийняли постанову про можливість отримання ветеранами іпотеки під 3% річних. Тільки за вчорашній день в підрозділах Держмолодьжитла ми отримали 3500 заяв бажаючих на отримання такого житла”, — зазначила Коляда.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 200 млн грн на програму “житло на пільгових умовах”, яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто у банку.

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