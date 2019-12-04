Министр об ипотеке для ветеранов: за день обратилось 3,5 тыс. человек

"Вы знаете, что на прошлой неделе мы приняли постановление о возможности получения ветеранами ипотеки под 3% годовых. Только за вчерашний день в подразделениях Госмолодежжилья мы получили 3500 заявлений желающих на получение такого жилья", - отметила Коляда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделил 200 млн грн на программу "жилье на льготных условиях", которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участинкив АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, это очень выгодное льготное кредитование, которое люди не смогут получить просто в банке.