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Кабмін виділив 200 млн грн на житло для переселенців та ветеранів АТО/ООС

Кабмін виділив 200 млн грн на житло для переселенців та ветеранів АТО/ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України виділив 200 млн грн на програму "житло на пільгових умовах", яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні проголосували дуже важливу програму для АТОвців, для ВПО, для учасників ООС. Це такий наш експеримент - програма "житло на пільгових умовах", на яку ми виділили 200 млн грн. Більше 200 сімей зможуть цією програмою скористатися і це лише початок. Ми хочемо подивитися, як вона буде працювати", - зазначив Гончарук.

За його словами, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто у банку.

"Тут буде мінімальна вартість кредитних ресурсів на значний великий термін", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабінет Міністрів України виділив майже 2 млн грн місцевому бюджету міста Житомир для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

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