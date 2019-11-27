Уряд виділив майже 2 млн грн на житло для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України виділив майже 2 млн грн місцевому бюджету міста Житомир для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.
“Понад 1 мільйон 866 тисяч гривень виділено державної субвенції місцевому бюджету міста Житомир на „здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України“. Відповідне розпорядження сьогодні ухвалили під час засідання Уряду. Таким чином, 6 родин з числа ВПО вже в найближчий час зможуть в’їхати у власні оселі”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією Міністерства, серед тих, хто отримає помешкання родини із дітьми, зокрема одна родина має дитину із інвалідністю, в інших сім’ях мами самостійно виховують неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, за результатами опитування ООН, понад 40% внутрішньо переміщених осіб вважають відсутність власного житла своєю найбільш гострою проблемою.