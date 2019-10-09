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Понад 40% переселенців не мають власного житла – опитування ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Понад 40% внутрішньо переміщених осіб вважають відсутність власного житла своєю найбільш гострою проблемою. Про такі результати дослідження повідомила представниця Міжнародної організації з міграції ООН Ірина Локтєва під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Понад 40% переселенців не мають власного житла – опитування ООН

"За даними опитування, найбільш гострою проблемою для ВПО залишається відсутність власного житла. Про це повідомили 41% опитаних", - зазначила Локтєва.

За її словами, більшість ВПО продовжують мешкати в орендованому житлі: 49% живуть в орендованих квартирах, 10% – в орендованих будинках, і 5% – в орендованих кімнатах. Частка ВПО, які проживають із родичами або приймаючими сім’ями, становила 13% та залишилася майже незмінною в порівнянні з п’ятьма попередніми раундами. 12% ВПО мешкають у власному житлі. 4% продовжують проживати в гуртожитках і 2% – у центрах колективного проживання ВПО.

36% ВПО повідомили, що змінювали помешкання принаймні один раз у нинішньому місці проживання. Висока ціна житла була основною причиною переїзду в інше помешкання, про що повідомили 61% ВПО, які переїхали в межах нинішнього місця проживання. Іншими часто згадуваними причинами були погані умови проживання (39%) та виселення, ініційоване власником житла (23%).

Довідка. Наведені дані були отримані в результаті дослідження, проведеного у квітні-червні 2019 року. Протягом цього періоду дві тисячі чотириста одну ВПО було опитано за допомогою методу особистого інтерв'ю в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно кількості зареєстрованих ВПО. Чотири тисячі сімдесят три ВПО, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Міністерством соціальної політики України, були опитані за допомогою методу телефонних інтерв'ю.

Тисяча двісті п’ятдесят п’ять осіб, які перетинають лінію розмежування, були опитані за допомогою методу особистих інтерв'ю з особами, які перетинають лінію розмежування протягом травня 2019 року. Опитування було проведено у п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що на даний момент функціонують у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, було проведено п’ять обговорень у фокус-групах в Тернополі та Ізюмі, з ключовими інформантами – у Сумах і Житомирі, та з ВПО, які повернулися на ТНКУ (території, непідконтрольні уряду - ред.), – у Старобільську. Обговорення у фокус-групах охоплювали осіб, які проживають як у містах, так і в селах.

Нагадаємо, відповідно до даних ООН, в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку. Ключовими проблемами в Україні вони називають адміністративні та бюрократичні перешкоди, пошук житла та працевлаштування.

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