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Более 40% переселенцев не имеют собственного жилья — опрос ООН

Киев • УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Более 40% внутренне перемещенных лиц считают отсутствие собственного жилья своей наиболее острой проблемой. О таких результатах исследования сообщила представитель Международной организации по миграции ООН Ирина Локтева во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Более 40% переселенцев не имеют собственного жилья — опрос ООН

"По данным опроса, наиболее острой проблемой для ВПО остается отсутствие собственного жилья. Об этом сообщили 41% опрошенных", - отметила Локтева.

По ее словам, большинство ВПО продолжают жить в арендованном жилье 49% живут в арендованных квартирах, 10% - в арендованных домах, и 5% - в арендованных комнатах. Доля ВПО, проживающих с родственниками или принимающими семьями, составляла 13% и осталась почти неизменной по сравнению с пятью предыдущими раундами. 12% ВПО живут в собственном жилье. 4% продолжают проживать в общежитиях и 2% - в центрах коллективного проживания ВПО.

36% ВПО сообщили, что меняли квартиры по крайней мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 61% ВПО, которые переехали в пределах нынешнего места жительства. Другими часто упоминаемыми причинами были плохие условия проживания (39%) и выселения, инициированное собственником жилья (23%).

Справка. Приведенные данные были получены в результате исследования, проведенного в апреле-июне 2019 года. В течение этого периода две тысячи четыреста одно ВПО было опрошено с помощью метода личного интервью в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПО. Четыре тысяча семьдесят три ВПО, зарегистрированные в Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц Министерством социальной политики Украины, были опрошены с помощью метода телефонных интервью.

Тысяча двести пятьдесят пять лиц, пересекающих линию разграничения, были опрошены с помощью метода личных интервью с лицами, пересекающими линию разграничения в течение мая 2019 года. Опрос был проведен в пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), что на данный момент функционируют в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, было проведено пять обсуждений в фокус-группах в Тернополе и Изюме, с ключевыми информантами - в Сумах и Житомире, и с ВПО, которые вернулись на ТНКП (территории, неподконтрольные правительству - ред.), - в Старобельске. Обсуждения в фокус-группах охватывали лиц, проживающих как в городах, так и в селах.

Напомним, согласно данным ООН, в Украине проживают 1,4 миллиона ВПО и более 5 тысяч  беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства.

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