ООН: переселенці та біженці мають проблеми із житлом і роботою в Україні

"Основні проблеми, які зазначили учасники дослідження, пов’язані з адміністративними і бюрократичними перешкодами, пошуком житла та працевлаштування. Усі цільові групи закликали уряд, міжнародні організації, громадянське суспільство та місцеві громади підтримати їхню інтеграцію у толерантне та недискримінаційне суспільство", - вказали в УВКБ ООН.

"Сьогодні в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку. Як працівники у сфері гуманітарної допомоги, ми маємо надати їм можливість висловлювати свої проблеми і потім ми розроблюємо наші плани, ґрунтуючись на ретельній оцінці цих потреб – це було першочерговою метою дослідження. Доповідь також містить рекомендації урядовим та міжнародним організаціям, які мають допомогти у покращенні ситуації", - повідомила заступниця голови Агентства ООН у справах біженців Ноель Калхун.

Перша заступниця голови ДМС України Наталія Науменко вказала, що є проблемні питання інтеграції біженців в Україні. "Саме тому наразі ми розробляємо спільно з нашими партнерами, у першу чергу УВКБ ООН, проект змін до законодавства, зокрема щодо питань інтеграції", - зазначила вона.

"Велика кількість проблем ВПО з року в рік повторюються. На жаль, з боку держави уваги до вирішення цих проблем приділяється недостатньо. Наприклад, питання забезпечення опаленням жителів сходу України - уже п’ятий рік це питання вирішують міжнародні організації, начебто держава не в змозі це питання взяти на себе. Люди продовжуються жити в місцях компактного проживання, а іноді, як це сталося в Житомирі, їх можуть просто виселити. Прикро, коли програма тимчасового житла, що є в наявності, повністю не впроваджується на місцях. Необхідно, щоб центральні та регіональні органи влади приділяли більше уваги цим та іншим питанням, зазначеним у дослідженні", - сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Георгій Тука.

Нагадаємо, урядом вжито заходів для забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.