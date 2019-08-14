Урядом вжито заходів для забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінету Міністрів України прийняв постанову стосовно забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики України.
“Так, 14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509”, — йдеться в повідомленні.
Постановою передбачено:
— врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, АТ “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування таких осіб;
— надати право на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти;
— підвищити загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).
Також, зазначається, що Реалізація акта дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги.
Нагадаємо, станом на 15 квітня 2019 року, кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців з Криму і Донбасу становила 1 млн 374 тис. 806 осіб.