Правительством приняты меры для обеспечения социальной защиты внутренне перемещенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинета Министров Украины принял постановление об обеспечении социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Министерство социальной политики Украины.
“Так, 14 августа 2019 года принято постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 года № 505 и № 509”, — говорится в сообщении.
Постановлением предусмотрено:
— урегулировать вопрос выплаты денежной помощи лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии, не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, АО “Укрпочта” с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания таких лиц;
— предоставить право на получение денежной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста и продолжают обучение на дневной форме в учебных заведениях;
— повысить общий размер пособия, выплачиваемого на семью, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью).
Также отмечается, что реализация акта позволит усилить социальную защиту внутренне перемещенных лиц и обеспечить адресность предоставления денежной помощи.
Напомним, по состоянию на 15 апреля 2019 года, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляла 1 млн 374 тыс. 806 человек.