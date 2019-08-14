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Правительством приняты меры для обеспечения социальной защиты внутренне перемещенных лиц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинета Министров Украины принял постановление об обеспечении социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Министерство социальной политики Украины.

“Так, 14 августа 2019 года принято постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 года № 505 и № 509”, — говорится в сообщении.

Постановлением предусмотрено:
— урегулировать вопрос выплаты денежной помощи лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии, не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, АО “Укрпочта” с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания таких лиц;
— предоставить право на получение денежной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста и продолжают обучение на дневной форме в учебных заведениях;
— повысить общий размер пособия, выплачиваемого на семью, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью).

Также отмечается, что реализация акта позволит усилить социальную защиту внутренне перемещенных лиц и обеспечить адресность предоставления денежной помощи.

Напомним, по состоянию на 15 апреля 2019 года, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляла 1 млн 374 тыс. 806 человек.

Украинские Национальные Новости

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