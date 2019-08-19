ООН: переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29542 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58897 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132161 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122690 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128787 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152985 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140843 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 107078 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 101912 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 103462 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 111996 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 52310 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 29609 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 131875 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 144639 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 203590 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 184351 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 119005 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 130745 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 132732 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137084 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132941 просмотра
Актуальное
ООН: переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине

ООН: переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине

Киев  •  УНН

 • 17209 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройство. Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев о результатах совместной оценки потребностей беженцев, ищущих убежища, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства в Украине, передает УНН.

"Основные проблемы, которые отметили участники исследования, связаны с административными и бюрократическими препятствиями, поиском жилья и трудоустройства. Все целевые группы призвали правительство, международные организации, гражданское общество и местные общины поддержать их интеграцию в толерантное и недискриминационное общество", - указали в УВКБ ООН.

"Сегодня в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Как работники в сфере гуманитарной помощи, мы должны предоставить им возможность высказывать свои проблемы и потом мы разрабатываем наши планы, основываясь на тщательной оценке этих потребностей - это было первоочередной целью исследования. Доклад также содержит рекомендации правительственным и международным организациям, которые должны помочь в улучшении ситуации", - сообщила заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

Первый заместитель председателя ГМС Украины Наталья Науменко указала, что есть проблемные вопросы интеграции беженцев в Украине. "Именно поэтому сейчас мы разрабатываем совместно с нашими партнерами, в первую очередь УВКБ ООН, проект изменений в законодательство, в частности по вопросам интеграции", - отметила она.

"Большое количество проблем ВПЛ из года в год повторяются. К сожалению, со стороны государства внимания к решению этих проблем уделяется недостаточно. Например, вопрос обеспечения отоплением жителей востока Украины - уже пятый год этот вопрос решают международные организации, как будто государство не в состоянии этот вопрос взять на себя. Люди продолжают жить в местах компактного проживания, а иногда, как это произошло в Житомире, их могут просто выселить. Обидно, когда программа временного жилья, имеющяяся в наличии, полностью не внедряется на местах. Необходимо, чтобы центральные и региональные органы власти уделяли больше внимания этим и другим вопросам, указанным в исследовании", - сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Напомним, правительством приняты меры для обеспечения социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы