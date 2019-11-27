Правительство выделило почти 2 млн грн на жилье для переселенцев

"Более 1млн 866 тыс. гривен выделено государственной субвенции местному бюджету города Житомир на "осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины". Соответствующее распоряжение сегодня приняли на заседании Правительства. Таким образом, 6 семей из числа ВПО уже в ближайшее время смогут въехать в свои дома", - говорится в сообщении.

По информации Министерства, среди тех, кто получит жилье семьи с детьми, в том числе одна семья имеет ребенка с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Напомним, по результатам опроса ООН, более 40% внутренне перемещенных лиц считают отсутствие собственного жилья своей наиболее острой проблемой.