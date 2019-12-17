ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:



неподалеку от Крымского — из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;



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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:



вблизи Верхнеторецкого — из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;



рядом с Шахтой Бутивка — из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



в районе населенного пункта Павлополь — из минометов калибра 82 мм;



неподалеку от Широкиного — с 82 мм минометов было выпущено 10 мин.



Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, омбудсмен констатировала, что переселенцы до сих пор не обеспечены жильем.