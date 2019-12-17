Штаб ООС: боевики у линии отвода размещают "Грады"

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.

Так, в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.