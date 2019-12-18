Стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 41070 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102494 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135987 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140658 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135920 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115470 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113516 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110216 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132457 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела во вторник, 17 декабря, погиб старший солдат 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба ООС, информирует УНН.

"С грустью сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019 года, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения несовместимые с жизнью старший солдат 28 омбр Василий Лисицын. Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Находимся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по данным ООС, боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший.

Напомним, в день нормандского саммита боевики семь раз обстреляли украинские позиции, погибли трое бойцов.

Украинские Национальные Новости

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