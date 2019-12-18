Стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела во вторник, 17 декабря, погиб старший солдат 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба ООС, информирует УНН.
"С грустью сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019 года, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения несовместимые с жизнью старший солдат 28 омбр Василий Лисицын. Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Находимся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по данным ООС, боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший.
Напомним, в день нормандского саммита боевики семь раз обстреляли украинские позиции, погибли трое бойцов.