ООС: у день нормандського саміту бойовики сім разів обстріляли українські позиції, загинули троє бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
біля Березового – з автоматичних гранатометів;
поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:
біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил.
З початку 10 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Нагадаємо, на нормандській зустрічі погодили припинення вогню до Нового року.