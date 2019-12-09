Зеленський: на "нормандській зустрічі" погодили припинення вогню до Нового року
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці домовились щодо припинення вогню на Донбасі до Нового року. Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми погодили деякі дуже важливі речі. Перше - це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході України. Це - повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на Сході України, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Президент.
З його слів, задля дієвого моніторингу та посилення контролю за режимом припинення вогню.
Нагадаємо, під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримувани особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх".
У Парижі почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки".