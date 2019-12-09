Зеленский: на "нормандской встречи" согласовали прекращение огня до Нового года

"Мы согласовали некоторые очень важные вещи. Первое - это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на Востоке Украины. Это - полное, всестороннее и бессрочном прекращении огня на Востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019", - заявил Президент.

По его словам, для эффективного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемых лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех".

В Париже началась итоговая пресс-конференция "нормандской четверки".