ООС: в день нормандского саммита боевики семь раз обстреляли украинские позиции, погибли три бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
дважды неподалеку Водяного - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Березового - с автоматических гранатометов;
вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
у Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.
С начале 10 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, на нормандской встрече согласовали прекращение огня до Нового года.