ООС: в день нормандского саммита боевики семь раз обстреляли украинские позиции, погибли три бойца

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

дважды неподалеку Водяного - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Березового - с автоматических гранатометов;
вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

у Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

С начале 10 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, на нормандской встрече согласовали прекращение огня до Нового года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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