По факту убийства гражданского на Донбассе открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По факту гибели гражданского жителя во время обстрела открытое уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Так, проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
"По данным следствия, 18 декабря 2019 года, около 12:37, с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю города Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения", - говорится в сообщении.
От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Донбассе в результате обстрела 18 декабря, погиб гражданский житель.