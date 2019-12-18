По факту убийства гражданского на Донбассе открыли уголовное производство

Так, проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, 18 декабря 2019 года, около 12:37, с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю города Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения", - говорится в сообщении.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела 18 декабря, погиб гражданский житель.