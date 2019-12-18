В 2019 году погибли 97 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Боевые потери украинской армии в Донбассе с начала 2019 года — 97 погибших военных. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, пишет BBC News Украина, передает УНН.
Отмечается, что с начала года в зоне Операции объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили других повреждений.
“Другие погибшие (умершие) — 77 человек”, — добавляют в Генштабе о небоевые потери.
Все эти данные — по состоянию на 17 декабря 2019 года.
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Среди погибших военных в 2019 году — командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона “Донбасс-Украина” Яна Красная.
Больше всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.
В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году — 198 бойцов.
Как сообщал УНН, на Донбассе в результате обстрела 18 декабря, погиб гражданский житель. Позже по факту убийства гражданского было открыто уголовное производство.