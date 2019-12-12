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ФСБ намагалася завербувати українського військового із зони ООС

ФСБ намагалася завербувати українського військового із зони ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. ФСБ за допомогою тиску намагалася завербувати військовослужбовця одного із підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, який періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Після чергового перетину державного кордону чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ. Представники ФСБ змусили нашого громадянина надати письмову згоду на негласне співробітництво. Для цього вони використовували психологічний тиск та погрози на адресу рідних затриманого. За задумом "кураторів" чоловік мав збирати й передавати відомості про кількість особового складу, озброєння та військову техніку українських підрозділів", - сказано у повідомленні.

Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційні станції, зокрема їх можливості з виявлення повітряних цілей та відстеження польотів військової авіації ЗС РФ.

Погрози на адресу рідних українця ставали дедалі жорсткішими, тому чоловік звернувся до СБУ та розповів про всі обставини свого вербування й отримане доручення.

Суд врахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу залучення жителя Маріуполя до конфіденційного співробітництва на користь російських спецслужб.

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