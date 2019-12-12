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ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС

ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС

Киев  •  УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. ФСБ с помощью давления пыталась завербовать военнослужащего одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения Операции объединенных сил, который периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ. Представители ФСБ заставили нашего гражданина предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного. По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружениях и военной технике украинских подразделений", - сказано в сообщении.

Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности их возможности по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.

Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученное поручение.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку привлечения жителя Мариуполя к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб.

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