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СБУ: жителя Маріуполя на заробітках у Росії вербувала ФСБ

СБУ: жителя Маріуполя на заробітках у Росії вербувала ФСБ

Київ • УНН

 • 9842 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу залучення жителя Маріуполя до конфіденційного співробітництва на користь російських спецслужб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Встановлено, що українець був завербований під час перебування в Росії на заробітках. "Бесіду" із нашим співвітчизником проводив співробітник ФСБ РФ Петро Горохов. Через психологічний тиск, залякування, шантаж ефесбешник змусив українця погодитися на злочинну співпрацю. Російський "куратор" поставив заробітчанину завдання зі збору інформації про місця розташування і чисельність особового складу військових тренувальних таборів ЗС України та добровольчих батальйонів. Особливу увагу українець мав приділяти частинам, розташованим у прикордонних районах. Окремо він мав збирати дані про діяльність підрозділів СБУ", - сказано у повідомленні.

Після повернення додому чоловік усвідомив протиправність і негативні наслідки такої співпраці. Він звернувся до СБ України і детально розповів про обставини свого вербування і поставлені розвідувальні завдання.

Оскільки чоловік добровільно повідомив органи безпеки України про втягнення до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, то Шевченківський районний суд міста Києва звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Водночас Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, полковнику управління ФСБ РФ по Свердловській області Горохову Петру Володимировичу.

Нагадаємо, контррозвідники встановили, що співробітники прикордонного управління ФСБ РФ в окупованому Криму примушують українських громадян, які регулярно відвідують тимчасово анексовану територію півострова, давати згоду на конфіденційне співробітництво. 

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