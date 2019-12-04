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СБУ: жителя Мариуполя на заработках в России вербовала ФСБ

СБУ: жителя Мариуполя на заработках в России вербовала ФСБ

Киев  •  УНН

 • 9841 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку привлечения жителя Мариуполя к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что украинец был завербован во время пребывания в России на заработках. "Беседу" с нашим соотечественником проводил сотрудник ФСБ РФ Петр Горохов. Через психологическое давление, запугивание, шантаж эфэсбэшник заставил украинца согласиться на преступное сотрудничество. Российский "куратор" поставил трудовому мигранту задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать сведения о деятельности подразделений СБУ", - говорится в сообщении.

По возвращении домой мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества. Он обратился к СБ Украины и подробно рассказал об обстоятельствах своей вербовки и поставленных разведывательных задачах.

Поскольку мужчина добровольно сообщил в органы безопасности Украины о вовлечении в конфиденциальное сотрудничество с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, то Шевченковский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, полковнику управления ФСБ РФ по Свердловской области Горохову Петру Владимировичу.

Напомним, контрразведчики установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

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