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В Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку возле вокзала

Киев • УНН

 • 21313 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Донецкой области было обнаружено взрывное устройство возле железнодорожной станции Верхнеторецкое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Укрзализныци" в Facebook.

В Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку возле вокзала

“Взрывное устройство, о котором сообщают СМИ, обнаружено в 70 метрах от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области”, — говорится в сообщении.

В “Укрзализныце” отметили, что указанная территория не относится к железнодорожной станции.

“Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, его обезвредили. Никто не пострадал”, — добавили в пресс-центре.

Ранее бойцы патрульной полиции полка “Киев” сообщили, что предупредили взрыв на железнодорожной станции в Донецкой области.

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Тогда, во время патрулирования территории, прилегающей к вокзалу, правоохранители обнаружили взрывное устройство. Место происшествия полицейские немедленно огородили и взяли под охрану, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, работники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал”, — сообщили правоохранители.

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“После тщательного изучения предметов работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания”, — добавили в патрульной полиции.

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