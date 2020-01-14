На Донеччині чоловік вдома підірвався на вибуховому пристрої
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На Донеччині житель села Воздвиженка приніс додому невідомий вибуховий пристрій та підірвався на ньому. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“Попередньо встановлено, що 22-річний чоловік підірвався при спробі розібрати невідомий предмет. Вчора, 13 січня, близько 22.00 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні міста Мирнограда доставлений травмований хлопець. Молодий чоловік знаходиться у непритомному стані”, — сказано у повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що потерпілий знайшов невідомий предмет, приніс його додому та намагався розібрати. В результаті стався вибух.
Попередня кваліфікація події — ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Поліцейські встановлюють обставини травмування юнака.
Нагадаємо, за попередніми даними, місцевий мешканець села Шевченко Донецької області знайшов боєприпаси та зберігав їх вдома. У результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвався. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.