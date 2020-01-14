В Донецкой области мужчина дома подорвался на взрывном устройстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Донецкой области житель села Воздвиженка принес домой неизвестное взрывное устройство и подорвался на нем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Предварительно установлено, что 22-летний мужчина подорвался при попытке разобрать неизвестный предмет. Вчера, 13 января, около 22.00 в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу города Мирнограда доставлен травмированный парень. Молодой человек находится в бессознательном состоянии", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший нашел неизвестный предмет, принес его домой и пытался разобрать. В результате произошел взрыв.
Предварительная квалификация события - ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования юноши.
Напомним, по предварительным данным, местный житель села Шевченко Донецкой области нашел боеприпасы и хранил их дома. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройств разорвался. От полученных травм пострадавший скончался на месте.