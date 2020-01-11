На Донеччині чоловік підірвався на боєприпасах, які зберігав вдома

КИЇВ. 11 січня. УНН. За попередніми даними, місцевий мешканець села Шевченко Донецької області знайшов боєприпаси та зберігав їх вдома. У результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвався. Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на волноваський відділ поліції у Донецької області.