На Донеччині чоловік підірвався на боєприпасах, які зберігав вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За попередніми даними, місцевий мешканець села Шевченко Донецької області знайшов боєприпаси та зберігав їх вдома. У результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвався. Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на волноваський відділ поліції у Донецької області.
11 січня близько 14:15 до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Шевченко стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво.
Як з’ясувалося, у сільськогосподарському приміщенні, де на той час знаходився 24-річний чоловік, пролунав вибух. Його почули родичі, які й викликали швидку медичну допомогу та поліцію.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники служби порятунку, швидкої медичної допомоги, судмедексперт та вибухотехніки.
Поліцейські попередньо встановили, що загиблий знайшов постріли від РПГ-7 за межами села та приніс його додому.
Обставини події встановлюються. Вирішується питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України (з приміткою "нещасний випадок").
Нагадаємо, на Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду, який приніс додому.