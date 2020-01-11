В Донецкой области мужчина подорвался на боеприпасах, которые хранил дома

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114049 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112534 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125510 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104514 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107600 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107781 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130603 просмотра

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В Донецкой области мужчина подорвался на боеприпасах, которые хранил дома

В Донецкой области мужчина подорвался на боеприпасах, которые хранил дома

Киев  •  УНН

 • 18826 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. По предварительным данным, местный житель села Шевченко Донецкой области нашел боеприпасы и хранил их дома. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройств разорвался. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Волновахский отдел полиции в Донецкой области.

11 января около 14:15 в Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство.

Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники службы спасения, скорой медицинской помощи, судмедэксперт и взрывотехники.

Полицейские предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес его домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Напомним, в Донецкой области мужчина погиб от взрыва снаряда, который принес домой.

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