В Донецкой области мужчина подорвался на боеприпасах, которые хранил дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По предварительным данным, местный житель села Шевченко Донецкой области нашел боеприпасы и хранил их дома. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройств разорвался. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Волновахский отдел полиции в Донецкой области.
11 января около 14:15 в Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство.
Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники службы спасения, скорой медицинской помощи, судмедэксперт и взрывотехники.
Полицейские предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес его домой.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").
Напомним, в Донецкой области мужчина погиб от взрыва снаряда, который принес домой.