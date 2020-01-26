ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:



дважды неподалеку от Павлополя — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



рядом с Песками — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия;



неподалеку от Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



два раза вблизи Березового — со станкового противотанкового гранатомета — 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;



в районе населенного пункта Верхнеторецкое — гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



рядом с Водяным — из 82-мм миномета 10 мин;



неподалеку от Широкино — из миномета калибра 82 мм — 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



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Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:



неподалеку от Катериновки — из крупнокалиберного пулемета.



Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.