ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. 25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- дважды неподалеку от Павлополя — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- рядом с Песками — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия;
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- неподалеку от Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- два раза вблизи Березового — со станкового противотанкового гранатомета — 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Верхнеторецкое — гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- рядом с Водяным — из 82-мм миномета 10 мин;
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- неподалеку от Широкино — из миномета калибра 82 мм — 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- неподалеку от Катериновки — из крупнокалиберного пулемета.
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Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.