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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106585 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91949 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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6 марта, 07:39 • 117520 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 147207 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147862 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела:

неподалеку Крымского - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения.

Украинские Национальные Новости

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