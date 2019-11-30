ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела:
неподалеку Крымского - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения.