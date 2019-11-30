ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. 29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:
неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід":
двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
Нагадаємо, у штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення.