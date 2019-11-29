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У штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення

У штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Донбасі на ділянці розведення № 1 провели технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги, а у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші. У цей час, на ділянці розведення №3 розібрано 2 допоміжних споруди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

Так, на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС України проведено технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги.

Повідомляється, що КПВВ відвідала делегація Словацької республіки на чолі із Головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки паном Мірославом Лайчаком. Вони отримали актуальну інформацію щодо безпекової ситуації та наслідків дій російських окупаційних військ.

На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України розібрано 2 допоміжних споруди, обстежено 0,03 гектара території та вилучено 27 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що процес розведення сил та засобів на ділянці № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області завершився.

Українські Національні Новини

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