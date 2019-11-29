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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40167 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108001 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99517 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118213 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147560 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 провели техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги, а в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины. В это время на участке разведения №3 разобраны 2 вспомогательных сооружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Так, на участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги.

Сообщается, что КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики господином Мирославом Лайчаком. Они получили актуальную информацию о ситуации безопасности и последствий действий российских оккупационных войск.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъято 27 взрывоопасных предметов.

Напомним, что процесс разведения сил и средств на участке № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области завершился.

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