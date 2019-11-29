В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 провели техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги, а в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины. В это время на участке разведения №3 разобраны 2 вспомогательных сооружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
Так, на участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги.
Сообщается, что КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики господином Мирославом Лайчаком. Они получили актуальную информацию о ситуации безопасности и последствий действий российских оккупационных войск.
На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины.
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъято 27 взрывоопасных предметов.
Напомним, что процесс разведения сил и средств на участке № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области завершился.