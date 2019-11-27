Процес розведення військ в Золотому завершився – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Процес розведення сил та засобів на ділянці № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області завершився. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.
“Cьогодні, о 12.00, на ділянці розведення № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, за графіком закінчились заходи з розведення сил та засобів”, — йдеться в повідомленні.
Загалом, співробітниками ДСНС України обстежено 43,52 гектара території, вилучено 79 вибухонебезпечних предметів, демонтовано 6 бліндажів та 3 допоміжних споруди.
Нагадаємо, Рішення щодо відведення військ від лінії розмежування позитивно оцінюють 59% українців.