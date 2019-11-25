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Відведення військ від лінії розмежування підтримує майже 60% українців - опитування

Відведення військ від лінії розмежування підтримує майже 60% українців - опитування

Київ • УНН

 • 13251 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Рішення щодо відведення військ від лінії розмежування позитивно оцінюють 59% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

Так, за даними опитування, рішення щодо відведення військ від лінії розмежування позитивно оцінюють 59% українців, а негативно – 26%.

Також 61% українців позитивно ставляться до надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України.

Довідка: загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, що на трьох ділянках розведення, а саме: Станиці Луганській, Золотому і Петрівському – зараз немає жодних пострілів.

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