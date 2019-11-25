Отвод войск от линии разграничения поддерживает почти 60% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Решение по отводу войск от линии разграничения положительно оценивают 59% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, по данным опроса, решения по отводу войск от линии разграничения положительно оценивают 59% украинцев, а отрицательно - 26%.
Также 61% украинцев положительно относятся к предоставлению гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины.
Справка: общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на трех участках разведения, а именно: Станице Луганской, Золотом и Петровском - сейчас нет никаких выстрелов.