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ООС: боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Киев • УНН

 • 7019 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Так, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Павлополь, с направлению Украинское — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Марьинки, по направлению населенного пункта Тридувский — с станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Луганского, по направлению Калиновки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Майское, с направлению Гольмовского — из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта майорских, по направлению Горловки — с 82 мм миномета; в окрестностях Новолуганского, по направлению населенного пункта Байрак — с миномета калибра 120 мм; Новозвановка, по направлению Калиново — 120 мм минометы и автоматические гранатометы.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один — боевую травму, потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 24 обстрела позиций украинских военных, в результате чего один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один — боевое травмирование.

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