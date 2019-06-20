ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. 19 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- район населеного пункту Новотроїцьке — з гранатометів різних систем;
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- двічі Лебединське — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- Мар’їнка — зі стрілецької зброї;
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- два рази Піски — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- чотири рази околиці Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- Павлопіль — з автоматичних гранатометів;
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- двічі Богданівка — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- околиці Гнутового — з ручних протитанкових гранатометів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
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- район населеного пункту Новозванівка — з автоматичних гранатометі;
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- поблизу Луганського — з автоматичних гранатометів;
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- Зайцеве — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- Попасна — гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
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- двічі Кримське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- Світлодарськ — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- два рази район населеного пункту Новотошківське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поблизу Південного — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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За минулу добу один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один — бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
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- поблизу населеного пункту Павлопіль — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- околиці Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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За поточну добу один український військовослужбовець отримав поранення.