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ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, есть погибший и раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • район населенного пункта Новотроицкое — из гранатометов различных систем;
  • дважды Лебединский — с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Марьинка — из стрелкового оружия;
  • два раза Пески — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • четыре раза окраине Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • Павлополь — с автоматических гранатометов;
  • дважды Богдановка — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • окраине Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

  • район населенного пункта Новозвановка — с автоматическим гранатометом;
  • вблизи Луганского — с автоматических гранатометов;
  • Зайцево — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • Попасная — гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • дважды Крымское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Светлодарск — с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза район населенного пункта Новотошковское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Южного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один — боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июня одного оккупанта уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Павлополь — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • окраина Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

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