ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- район населенного пункта Новотроицкое — из гранатометов различных систем;
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- дважды Лебединский — с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Марьинка — из стрелкового оружия;
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- два раза Пески — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- четыре раза окраине Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- Павлополь — с автоматических гранатометов;
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- дважды Богдановка — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- окраине Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:
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- район населенного пункта Новозвановка — с автоматическим гранатометом;
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- вблизи Луганского — с автоматических гранатометов;
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- Зайцево — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- Попасная — гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
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- дважды Крымское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Светлодарск — с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- два раза район населенного пункта Новотошковское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Южного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один — боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
По данным разведки 19 июня одного оккупанта уничтожены и один ранен.
С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Павлополь — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- окраина Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.