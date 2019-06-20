ООС: бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав бойову травму. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
Так, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі Мар’їнки, з напрямку населеного пункту Трідувський — зі станкового протитанкового гранатомету.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Луганського, з напрямку Калинівки — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Травневе, з напрямку Гольмівський — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Майорськ, з напрямку Горлівки — з 82 мм міномету; в околицях Новолуганського, з напрямку населеного пункту Байрак — з міномету калібру 120 мм; Новозванівка, з напрямку Калинове — 120 мм міномети та автоматичні гранатомети.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойову травму, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 24 обстріли позицій українських військових, внаслідок чого один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один — бойове травмування.